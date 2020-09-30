كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر جمهور "جان يامان" يعترض بعد أنباء إيقاف مسلسل "السيد الخطأ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حملة إعتراض عبر السوشيال ميديا أطلقها عُشّاق جان يامان و أوزجي غوريل بعد إنتشار أخبار حول نيّة قناة "فوكس" التي تملك حقوق بث مسلسل "السيّد الخطأ" بوقف عرضه عند الحقلة 14. لكن بالعودة إلى صفحة "فوكس"، لايزال جان و أوزجي جزء من إعلان مسلسلاتهم التي تعرض حالياً ولم يكن هناك أي إعلان رسمي من قبل القناة.

وكان المتابعين على تويتر قد أطلقوا عدة هاشتاغات لإنقاذ المسلسل من الإيقاف مطالبين فرصة إستمرارية عرضه عبر الأنترنت على الأقل.