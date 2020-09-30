شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والغناء بالوطن العربى ينعون أمير الكويت: حزننا كبير بفقدان أمير الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجوم الفن والغناء في العالم العربى على توديع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد أن أعلن الديوان الملكي خبر وفاته، منذ قليل، فنشر النجم أحمد فهمى، صورة للأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، وقدم واجب العزاء فى رسالة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازى في وفاة سمو الأمير، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أسكنه الله فسيح جناته".

ونعت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على حسابها بـ"تويتر"، قائلة: " رحم الله الشيخ صباح احمد الصباح الامير المحب للبنان واهله.. والوالد الغالى على قلب الكويت .. أحرّ التعازى للشعب الكويتى .. الهمكم الله الصبر والسلوان واسكن فقيدكم فسيح جنانه".



نوال الزغبى

ووجه المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله، برقية عزاء للشعب الكويتى فى وفاة أميرهم الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على حسابه بـ"تويتر"، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. عظم الله اجرنا واجركم يا اهل الكويت".



عبد المجيد عبد الله

كما نعى النجم اللبنانى تيم حسن، أمير الكويت الراحل، قائلا: "تعازى الى الكويت والأشقاء الكويتيين بوفاة أميرها الشيخ صباح الاحمد الصباح رحمه الله البقاء لله".



تيم حسن

وقالت الفنانة الأردنية ديانا كرزون في رسالتها على "تويتر": " (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) إنا لله و إنا إليه راجعون، وداعاً ابونا صباح"، وحرص الفنان اللبنانى رامى عياش على تعزية الكويتيين قائلا: "اهلي واخوانى واصدقائى فى دولة الكويت الحبيبة حزننا كبير بفقدان امير الانسانية الشيخ صباح الاحمد. عظم الله اجركم".



رامى عياش

Advertisements



ديانا كرزون

وأعلن الديوان الأميري الكويتى منذ قليل، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. وكان التلفزيون الرسمى الكويتى قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

ونقل تلفزيون الكويت الرسمي بياناً من الديوان الأميري جاء فيه ما يلى : بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.

داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكانت الكويت قد أعلنت، في 18 يوليو الماضى، نقل بعض صلاحيات أمير البلاد لولي عهده، نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، إثر دخول الأمير المستشفى.

ومنذ 23 يوليو، كان يمكث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، فى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج الطبي بعد جراحة خضع لها في الكويت.

وكان الصباح قام في عام 2019 الماضى، برحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت 6 أسابيع، تخللها إلغاء لقاء مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسبب وضعه الصحى.

وولد الشيخ صباح الأحمد في 16 يونيو عام 1929، ودخل "المدرسة المباركية" ومن ثم أوفده إلى بعض الدول لاسيما الأجنبية منها للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية التي ساعدته في ممارسة العمل بالشأن العام، وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يرافق والده في رحلاته الخارجية.