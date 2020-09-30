شكرا لقرائتكم خبر عن الجسمى ونانسى عجرم ووليد توفيق عن أمير الكويت: رحل أب الجميع وخسرنا حاكم استثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول موقع تويتر إلى سرادق عزاء بعد إعلان الديوان الأميرى الكويتى نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد صراع مع المرض، حيث قدم الفنانين واجب العزاء والمواساة للشعب الكويتى الذى له بصمات واضحة في العديد من البلدان العربية.

وكتب الفنان حسين الجسمى، عبر حسابه بموقع تويتر:" وداعاً يا أمير الإنسانية خالص التعازي لأهلنا وأحبابنا في الكويت الحبيبة وسائر الأمة العربية والإسلامية فى رحيل أب الجميع الشيخ صباح الأحمد الصباح اللهم يمّن كتابه وهوّن حسابه وارحمه".



حسين الجسمى

وقدم الفنان اللبناني وليد توفيق التعازى فى وفاة أمير الكويت، عبر تويتر، قائلاً :" قلبي مع أهلى فى الكويت .. أحرّ التعازى القلبية بوفاة صاحب السموّ الشيخ صباح الأحمد الصباح الامير الوالد والحاكم المحبوب والمحب للبنان واهله.. تغمده الله بواسع رحمته".



المطرب وليد توفيق

وغردت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة:" الكويت خسرت اليوم حاكم استثنائى رح يترك غيابه أثر كتير كبير، أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الصباح تعازينا لأهلنا بالكويت قلوبنا معكن".



نانسى عجرم تويتر

وكتب المطرب فضل شاكر، عبر حسابه بموقع تويتر:" تعازينا لأشقائنا الكويتيين، ورحم الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وإنا لله وإنا إليه راجعون"، ووجه المطرب رامى عياش التعازى إلى الشعب الكويتى، عبر تويتر، قائلاً :" اهلى واخوانى واصدقائى فى دولة الكويت الحبيبة حزننا كبير بفقدان أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد عظم الله اجركم".

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فضل شاكر عبر تويتر

وقدم المطرب وائل كفورى، واجب العزاء إلى الشعب الكويتى، قائلاً :" رحم الله الشيخ صباح الأحمد الصباح وغفر له وأسكنه فسيح جنّاتِه، خالص العزاء لأهل الكويت كافةً ولأسرة آل صباح خاصّةً".



رامى عياش



وائل كفورى

و أعلن الديوان الأميرى الكويتى الثلاثاء، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. وكان التلفزيون الرسمى الكويتى قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

ونقل تلفزيون الكويت الرسمي بياناً من الديوان الأميري جاء فيه ما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذى انتقل إلى جوار ربه داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.