شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو زيد: لحنت لنفسى أغانى ألبومى عشان ببحث عن الاختلاف والتميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب كريم أبو زيد من تصوير كليب جديد بعنوان "فكك من الناس"، داخل أحد فيلات المنصورية، وتعد هذه الأغنية هى إحدى أغانى ألبومه الجديد الذى يعود به إلى عالم الغناء بعد غياب 10 سنوات.

ويحمل الألبوم اسم "فكك من الناس"، ويضم 5 أغنيات فقط، تعاون فيها كريم مع الشعراء محمد جمعة وأحمد عرفان، فيما لحن كريم جميع أغاني الألبوم بنفسه، أما التوزيعات فشارك فيها كل من أشرف أبوزيد ونور ورامي عبده.

وقال أبو زيد لـ"الخليج 365"، إن سبب ابتعاده عن الغناء طيلة الفترة الماضية، كان بسبب كساد سوق الكاسيت وعدم وجود إنتاج وانشغاله بالتمثيل، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى وراء اتجاهه إلى تلحين كل أغاني ألبومه بنفسه، هو بحثه عن الاختلاف والتميز في شكل أغانيه وهذا ما لم يجده فى أغانى قام بتلحينها ملحنين غيره، أما عن التمثيل قال إنه ينتظر أن يُعرض عليه أعمال تجذبه ولم يؤدها من قبل.

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ويعد ألبوم كريم المقبل هو الرابع في مشوراه الفنى بعد ألبومات "لون شعرك" 2004، و"تفاحة آدم" 2005، وعايز أتجوز" 2008.

يذكر أن كريم أبو زيد شارك فى موسم رمضان قبل الماضى بمسلسل "ابن أصول"، والذى يشارك فى بطولته حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل،إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان.