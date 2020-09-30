درة على متن "يخت" وغادة عبدالرازق جذابة.ِ. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أمل عرفة

نشرت الفنانة أمل عرفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

درة

نشرت الفنانة التونسية درة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، على "يخت"

كارول سماحة

نشرت المطربة اللبنانية كارول سماحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادي

محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديًا "برنيطة".

منة فضالي

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نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية.

هدى مفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس رياضية.

هند رضا

نشرت المذيعة، الفنانة هند رضا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال خلال ممارسة الرياضة.

غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة

ريهام حجاج

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل حديقة، علقت :"شكرًا حبيبي"

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس من اللون الأحمر، علقت :" لن يصل إليك إلا من يحمل في روحه شيء من روحك".