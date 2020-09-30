محمد هنيدي ينعى أمير الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرص الفنان محمد هنيدي على نعي أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل عن عالمنا اليوم.
نشر "هنيدي" صورة الشيخ صباح الأحمد، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "البقاء لله، رحمة الله عليه، تعازينا لأهلنا في الكويت، اللهم ارحمه واغفر له يارب، الشيخ صباح الأحمد الصباح".
وأعلن الديوان الأميري الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عامًا.
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