خادم الحرمين الشريفين ناعيا الشيخ صباح الأحمد الصباح: سيخلده التاريخ إذ كرّس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية المزيد

نعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه، الثلاثاء.



وقال خادم الحرمين الشريفين عبر تغريدة، في وقت مبكر من صباح الأربعاء:" فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح - رحمه الله - أخاً عزيزاً وصديقاً كريماً وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه".

وأضاف :" نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ إذ كرّس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية.. تعازينا لأهلنا في الكويت... إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأصدر الديوان الملكي السعودي في وقت سابق بيانا قال فيه: "تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

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وأكد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أن المملكة وشعبها يشاركون الأشقاء في الكويت أحزانهم، ويبتهلون إلى الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.





وتوفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.

وقال الديوان الأميري في بيان: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وتولى الشيخ صباح الأحمد، قيادة المسيرة الكويتية ومقاليد الحكم في 29 يونيو/ حزيران 2006، متسلحا بحكمته التي شهد لها العالم، وبالخبرات التي اكتسبها من خوض معترك الحياة السياسية، والدبلوماسية.