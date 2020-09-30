OSN تطلق برنامج "حرب عالمية" المكمّل لبرنامج "قعدة رجالة 3"

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت شبكة OSN، عن إطلاق برنامج مكّمل لبرنامجها الحواري قعدة رجالة بجزئه الثالث، بعنوان حرب عالمية، تقدمه الإعلامية ومقدمة البرامج المصرية إنجي كيوان، وتستضيف في حلقاته نفس ضيفات النسخة الأصلية ضمن أجواء طريفة.

ويأتي الجزء الثالث من قعدة رجالة بهذه الإضافة الحصرية بعد نجاح موسميه السابقين بما قدمه من حوارات هادفة استعرضت وجهات النظر التقليدية حول العديد من الموضوعات التي تلامس الحياة اليومية من وجهة نظر ذكورية تقليدية يطرحها مقدمو البرنامج ووجهة نظر نسائية تطرحها الضيفات من أبرز النجمات العربيات، ضمن أجواء مرحة ونقاشات ودية.

وتم عرض الحلقة الأولى من برنامج حرب عالمية لأول مرة يوم الأحد 27 سبتمبر بإستضافة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ومن المقرر أن تستضيف إنجي في حلقات برنامجها بعضاً من أبرز نجمات العالم العربي لتحاورهن، بما فيهن الممثلة نيللي كريم، والمغنية شمس، والممثلة سيرين عبد النور والراقصة والممثلة فيفي عبده، والفنانة أصالة لعكس الأدوار ومنح النجمات الفرصة للتعبير عن آرائهن بمنتهى الصراحة حول الموضوعات المطروحة.

وبهذه المناسبة، قالت رولا كرم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لقسم المحتوى في OSN: "يأتي برنامج حرب عالمية الذي تقدمه إنجي كيوان استناداً إلى نجاح أول إنتاجات OSN الأصلية قعدة رجالة، إذ وصل عدد المشاهدات إلى أكثر من 60 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الموسمين السابقين. ويسرنا أن نرى الإقبال الكبير والأصداء الإيجابية التي لقيها البرنامج لدى المشاهدين، مما شجعنا على متابعة مسيرتنا وإنتاج برامج ومحتوى عربي مخصص ليناسب أذواق الجمهور في المنطقة. ولا شك أن العمل مع أبرز نجوم العالم العربي هو بداية لما تخطط له OSN من برامج ستعجب جمهورنا بكل تأكيد".

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وتستمر كل حلقة من البرنامج لمدة تتراوح بين 11-15 دقيقة وتتضمن أربعة محاور، حيث ستحاور إنجي ضيفاتها خلال المحور الأول لتتيح لكل منهن فرصة توضيح ما يزعجها من الرجال وما لا تحبه في تصرفاتهم، في حين سيرافق المشاهدون ضيفات البرنامج في جولة خلف الكواليس خلال المحور الثاني. أما المحور الثالث، فستتناقش فيه النجمات حول تطبيق تيك توك وسيصورن معاً مقطعاً قصيراً لنشره على هذه المنصة، ليختتمن الحلقة بلعبة "أنا لا أكذب أبداً".

وقالت إنجي كيوان: "لقد أسعدني العمل مع هذا الفريق الرائع، واستمتعت بكلّ لحظةٍ منه، وكان الانسجام بيننا واضحاً. ويقدم البرنامج مفهوماً يُعتبر الأول من نوعه في العالم العربي، فهو يحفز على التفكير ضمن أجواء ممتعة وطريفة، ويشرّفني أن أشارك فيه".

وسيضم برنامج حرب عالمية الذي تقدمه إنجي كيوان 6 حلقات، وسيُعرض على شبكة OSN وتطبيق OSN للمشاهدة أونلاين.