أغنية Dynamite تتصدر قائمة billboard hot 100 للأسبوع الثالث

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت أغنية " Dynamite " للفريق الكوري BTS تسيطر علي صدارة الرسومات البيانية بعدد كبير من البلدان حول العالم ، فقد تصدرت الأغنية هذا الأسبوع قائمة " billboard hot 100 " و التي تضم أهم و أشهر نجوم الغناء في العالم و ذلك للأسبوع الثالث ، وهو ما أكده موقع " بيلبورد " .

و قائمة " Billboard Hot 100 " هى ترتيب أسبوعى للأغانى فى الولايات المتحدة يصدر من قبل مجلة بيلبورد ويعكس مدى نجاح كل أغنية تصدر فى الولايات المتحدة.



BTS

من جهه اخرى أعلن الفريق الكورى الشهير BTS أنه يستعد لإطلاق ألبومه الغنائى وهو الخبر الذى أسعد الملايين من محبى وعشاق الفريق.وكشف فريق BTS أن الألبوم سيحمل عنوان " BE " و من المقرر أن يتم إطلاقه فى 20 نوفمبر المقبل ، و بذلك سيكون ألبوم " BE " هو الألبوم الثانى الذى يطلقه الفريق خلال عام 2020 ، حيث أطلق BTS فى شهر فبراير الماضى ألبوم " Map of the Soul: 7 " .

وكان فريق BTS قد تحدث مؤخرا لشبكة CNN في وقت سابق من هذا الشهر لتأكيد أنه كان بصدد إقامة جولة غنائية ضخمة لولا جائحة فيروس كورونا " COVID-19 " ، لكن أعضاء الفريق الآن يضعوا كل تركيزهم علي انجاز المزيد من الاعمال الفنية إضافة الي تعلم العزف على الآلات الموسيقية ، كذلك يتابعون " نيتفلكس " .

يذكر أن الفريق استطاع أن يحقق نجاح مذهل خلال الفترة الماضية من خلال أغنية " Dynamite " التى حققت 7.778 مليون تدفق لليوم الأول على مخطط Spotify العالمى ، استطاعت أن تتفوق "Dynamite" على "Cardigan" لتايلور سويفت (7.742 مليون تدفق) لأكبر ظهور عالمى لأول مرة فى عام 2020.