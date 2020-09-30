شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر التقاط هايلى بالدوين صورة مع "نفسها" فى ميلانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة والسوبر موديل الشهيرة هايلى بالدوين زوجة نجم البوب الشهير جاستين بيبر، قررت أن تستثمر نجاحها بشتى الطرق وتستفيد من كل خطوة تخطوها، والتقطت هايلى بالدوين البالغة من العمر ( 27 عاما ) صورة بطريقة الـ " SELFIE " مع صورتها الموجودة على لوحة إعلانات العملاقة فى أحد شوارع ميلانو بإيطاليا .

وكانت الصورة التى وقفت بالدوين لتلتقط بجانبها صور تذكارية كانت من إعلانات دار أزياء " Versace " ، و لم تترك هايلى الفرصة إلا وقررت أن تستعرض صورها عبر الـSTORIES الخاصة بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " لتثبت أنها قادرة على تحقيق إنجازات فى عالمها بهدوء شديد عكس قطاع كبير من نجمات العالم .

ظهرت هايلى بالدوين مرتدية ملابس سوداء ذات تصميم بسيط إضافة الى حذاء ذو الكعب العالى لكى تضمن إطلالة أنيقة ، و ما لفت الأنظار أن بالدوين فضلت الظهور بدون ماكياج تماما ، ولم تنس هايلى بالدوين ارتداء القناع الواقى وذلك لكى تتجنب الإصابة بفيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم .

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هايلي بالدوين (2)