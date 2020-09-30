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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا "محرك عرائس" مع منى الشاذلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
أشار السقا إلى تفاصيل علاقته بأبناء دفعته بمعهد الفنون المسرحية وشلة المعهد التي ضمت مجدي كامل ورامز جلال وأحمد حلمي ومحمد سعد، كما أوضح كيفية تحوله من ممثل في كواليس مسرح العرائس إلى الوقوف أمام الكاميرا، والأسباب التي دفعت والده بعدم دعمه خلال الخطوات الأولى من رحلته الفنية، مشيرًا لطبيعة علاقته بوالده وطريقة تربيته له وكيف انعكست بالتبعية لطريقة تربيته لأولاده..
وخلال اللقاء تحدث السقا حول المشاهد الأكثر خطورة التي قدمها من خلال أعماله السينمائية، واستعرض قدراته في التمثيل والغناء وتحريك العرائس داخل مجموعة من الألعاب التلفزيونية التي سوف تعرض للمرة الأولى من خلال هذا اللقاء.
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