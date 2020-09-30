شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر عن "كوميكس" الصور الفرعونية: بموت فى خفة دم المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة سوسن بدر على ردود الأفعال حول جلسة تصويرها بالإطلالة الفرعونية، وقالت إنها كانت مطلوبة لغلاف مجلة أمريكية، وحققت نجاحًا كبيرًا فى العالم كله، معربة عن سعادتها الكبيرة بنجاح تلك الجلسة.

وأوضحت بدر فى حوارها مع الفنانة ليلى عز العرب والإعلامى ياسمين فهمى فى برنامج «إحنا الستات» أنها لم تغضب من "الكوميكسات" والتعليقات الساخرة على صورها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، قائلة: "أنا بموت فى خفة دم المصريين، جالى كمية كوميكس مضحكة جدًا، الناس ركبونى العجلة الحربية فى الكوميكس، الناس دمها شربات، وواحد بعتلى بيقولى واحد آمون بالنعناع".

وعلى جانب آخر تعيش الفنانة سوسن بدر انتعاشة سينمائية كبيرة هذه الأيام فى ظل الحركة السينمائية الحالية بوجود عدد كبير من الأفلام يتم تصويرها أو يتم التحضير لها فى الوقت الحالى، إذ تعاقدت على المشاركة فى بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، تستعد للبدء فى تصويرهم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما انتهت من فيلم "إلا أنا" مع تامر حسنى، الذى كان متوقفا بسبب فيروس كورونا وتم استئنافه مؤخراً والانتهاء من آخر مشاهده.

Advertisements

وأول الأفلام التى تبدأ سوسن تصويرها هو "ثانية واحدة" الذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضى، وتستعد سوسن لبدء مشاهدها فى العمل خلال الأيام المقبلة، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب دينا الشربينى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وويزو وعلا رشدى وعدد من ضيوف الشرف والفيلم من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.