شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس كاميرون يكشف عن مواعيد 4 أجزاء من فيلم Avatar والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما أعلن عن انتهاء تصوير الجزء الثانى، كشف المخرج العالمى جيمس كاميرون أنه انتهى من "Avatar 3" بنسبة 95%، وعرض كاميرون التحديثات حول السلسلة خلال محادثة بالفيديو مع حاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر، الذى لعب دور البطولة فى فيلم كاميرون "The Terminator"، كجزء من القمة العالمية النمساوية لعام 2020.
وأضاف أن ديزنى أعلنت فى يوليو أنها أجلت سلسلة أفلام Avatar لمدة عام أى طرح "Avatar 2" فى 16 ديسمبر 2022، وتم تحديد "Avatar 3" فى 20 ديسمبر 2024، وسيتم عرض "أفاتار 4" فى 18 ديسمبر 2026، و"Avatar 5" فى 22 ديسمبر 2028.
وقال: "لقد أصابنا COVID كما أصاب الجميع.. فقدنا نحو أربعة أشهر ونصف من الإنتاج، ونتيجة لذلك سيعرض الجزء الثاني في ديسمبر من عام 2022".
وتابع "هذا لا يعنى أن لدى عامًا إضافيًا لإنهاء الفيلم لأن اليوم الذى نقدم فيه "Avatar 2"، سنبدأ العمل على إنهاء Avatar 3... إذا أين نحن الآن، أنا فى وضع التصوير النيوزيلندى، نقوم بتصوير ما تبقى من الحركة الحية.
والجزء الثانى من "Avatar"، والذى كان يهدف فى الأصل إلى الطرح فى 2014، سيبدأ بعد 13 عامًا من "Avatar" الأول.
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