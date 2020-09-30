شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تهنئ كندة علوش على "ضي القمر": مبروك يا أحلى قمر وعودة رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت المطربة الكبيرة أنغام، النجمة كندة علوش، على أدائها فى حكاية "ضى القمر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" التى عادت من خلالها بعد فترة غياب، حيث كتبت عبر ستورى حسابها على إنستجرام: "مبروك يا أحلى قمر، حبيبتى كندة علوش.. عودة رائعة"، بينما ردت عليها كندة، قائلة: "حبيبة قلبى يا نغومة".





"ضى القمر" هى واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا، وتتألف من عشر حلقات تقوم فيها كندة علوش، بدور الشيف عاليا التى يضعها حلمها هى وزوجها فى الإنجاب تحت ضغط كبير يجعل علاقتهما الزوجية تمر بالكثير من الصعوبات، وإلى جانب قضية الإنجاب، يعالج المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الأخرى والمشكلات الزوجية كالخيانة والشك.





ومن أجل تحقيق حلمها فى إنجاب طفل، تلجأ كندة علوش من خلال شخصية عاليا إلى أصعب الحلول وهو الحقن المجهرى، ضمن أحداث حكاية "ضى القمر" التى يتم عرض حلقاتها حالياً على قناة DMC من السبت إلى الأربعاء الساعة 7:30 مساءً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.

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وتمثل عاليا بطلة "ضى القمر" قطاعا كبيرا من النساء اللاتى يعانين من مشكلات فى الإنجاب قد تهدد حياتهن الزوجية، خاصة بعد التقدم فى العمر، وما يترتب على ذلك من شعور المرأة بالضعف وافتقاد الثقة بالنفس، بل واللجوء إلى الكذب أحياناً مثلما هو الحال مع مريم، التى أدت دورها زينب غريب فى الحلقات، حينما ادعت كونها حامل حتى تنقذ زواجها من محاولات حماتها تزويج ابنها من أخرى.

ضى القمر من تأليف يسرى الفخرانى وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسى، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيى وياسمين موافى.