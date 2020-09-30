شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة إسلام مبارك بطلة فيلم "ستموت فى العشرين" تقدم "عوين كافى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجري الفنانة السودانية إسلام مبارك بطلة فيلم " ستموت في العشرين " بروفات مسرحية جديدة بعنوان " عوين كافي " يغلب عليها الكادر النسائي السوداني، وتناقش قضايا سياسية واجتماعية في قالب كوميدي .

الفنانة إسلام مبارك صرحت لليوم السابع قائلة : أنا من عشاق المسرح وهو بدايتي في عالم التمثيل وحاليا أجري بروفات مسرحية " عوين كافي " وهي تعني نساء في الكافيه " وسيتم عرض المسرحية في نهاية شهر أكتوبر .



الفنانة اسلام مبارك بطلة فيلم ستموت في العشرين

وأضافت الفنانة السودانية أسلام مبارك : أجسد شخصية الفنانة التي أصبحت حديث الناس في السودان وهي " قونه " وهي فنانة أعراس مميزة تخلق جو طربي مميز في الافراح ولكن في الفترة الأخيرة حدث تنمر كبير عليها وأنا اقدمها من الناحية الإنسانية ومن زوايا مختلفة .

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مسرحية " عوين كافي " إنتاج ابوزيد الدقيل الهلالي وتأليف وإخراج ماجده نصر الدين كوكو وبطولة اسلام مبارك بمشاركة سلمي مدني و اسراء قاو ورماح القاضي و خالد نيالا وكرار الزين ، والمسرحية تتعرض لتفاصيل أصيله في الواقع السوداني والمتغيرات السياسية والاجتماعية والنفسية من خلال نساء الكافيه.