شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى على البحر مع شيرين رضا وهادى الباجورى × صورة من كواليس "قمر 14" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان خالد النبوى عن صورة جديدة من كواليس تصوير فيلم "قمر 14"، والتي التقطها على شاطئ البحر بمحافظة الإسكندرية، برفقة الفنانة شيرين رضا، والمخرج هادى الباجورى، وشارك النبوى الصورة مع جمهوره عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، والتي كتب في تعليقه عليها: "قريبًا قمر 14".

فيلم "قمر 14" تدور أحداثه فى إطار رومانسى، ويضم 5 خطوط درامية، ولكل خط حكاية درامية، يقدم بطولتها عدد من الفنانين، وتأتى قائمة أبطال الحكايات كالتالى: الحكاية الأولى: غادة عادل، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية: أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة: أحمد مالك، بيومى فؤاد، ومى الغيطى، والرابعة: دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة: خالد النبوى وشيرين رضا.



خالد النبوى وشيرين رضا وهادى الباجورى

يشار إلى أن النجم خالد النبوى كان قد شارك، قبل أيام، فيديو مع جمهوره وهو يستعرض لياقته البدنية خلال أداء تدريبات شاقة فى صالة الجيم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، على أنغام أغنية ويجز الجديدة، معلقا عليه قائلا: "أنا وويجز فى الجيم".

يأتي هذا بعدما سبق وأحيا الفنان خالد النبوى، الذكرى الثانية لوفاة والدته، معربا عن حزنه لفراقها واشتياقه إليها، مؤكدا أنها كانت النور الذى يضيئ طريقه وأنها كانت تعطى دائما بدون انتظار أى مقابل، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

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ونشر النبوى صورة عبر حسابه على إنستجرام، مع والدته الراحلة، صحبها بتعليق: "أمى حبيبتى، سنتين على الرحيل وإنتى لسه النور اللى بينور الطريق، كل يوم أبعتلك السلام وادعى لك بالرحمة الواسعة من ربنا بقدر ما علمتى وعملتى وأعطيتى دون انتظار أى مقابل.. وحشتينى".

وكان النجم خالد النبوى احتفل، منتصف الشهر الجارى، بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 12 سبتمبر، ولد فى مدينة المنصورة، وبدأ التمثيل كهواية خلال عمله مع الفرق المسرحية فى المدرسة، ثم اتخذ القرار باحتراف التمثيل بعد مشاركته فى إحدى المسرحيات فى المعهد العالى للتعاون الزراعى، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية فى عام 1989.

وبدأ مشواره الفنى عام 1989 حينما لعبت الصدفة دورها واختاره المخرج صلاح أبو سيف، وشارك فى فيلم المواطن إكس، ثم شارك فى فيلم المهاجر للمخرج يوسف شاهين عام 1994، حصل على جائزة أحسن ممثل من مهرجان جوهانسبرج عن فيلم المهاجر، وشارك فى الفيلم الأمريكى "مملكة السماء" للمخرج العالمى ريدلى سكوت، وبطولة فيلم المواطن The citizen عام 2012.