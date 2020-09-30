شكرا لقرائتكم خبر عن صوفى تيرنر تكشف بعد ولادتها بشهرين عن صور جديدة بـ البكينى أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى الممثلة صوفي تيرنر نجمة مسلسل "صراع العروش"، وقتًا ممتعًا مع زوجها جو جوناس، وابنتهما ويلا، التي بلغت قرابة شهرين من عمرها، وفى هذا الصدد شاركت النجمة العالمية مجموعة صور من الذاكرة لإحدى مراحل الحمل، والتي تكشف عنها لجمهورها عبر "إنستجرام"، لأول مرة.

وفى سلسلة الصور الجديدة، ظهرت نجمة Game of Thrones، البالغة من العمر 24 عامًا، نتوء طفلها (انتفاخ بطنها بسبب الحمل) وهى ترتدى البيكينى بينما كانت تستمتع بالسباحة فى حمام السباحة "المسبح" مع كلبها الأليف، كما أظهرت إحدى الصور الممثلة العالمية وهى تستمتع بأشعة الشمس مرتديه بكينى أخضر مكون من قطعتين، فيما برز جمالها في ملابس السباحة رمادية بصورة أخرى.

وفى لقطة ثالثة، احتضنت الممثلة العالمية صوفى تيرنر، نتوء طفلها جنبًا إلى جنب مع زوجها الموسيقى جو، البالغ من العمر 31 عامًا، خلال إقامة رومانسية فى فندق بيل إير فى لوس أنجلوس، وكشف صوفى عن هذه الصور بعد يوم واحد فقط من إعلان صديقتها فى مسلسل Game of Thrones، روز ليزلى وكيت هارينجتون، عن توقعهما لطفلهما الأول معًا، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وعرضت النجمة الشقراء وجوناس، مؤخرًا شقتهما فى مانهاتن للبيع فى السوق مقابل 5.9 مليون دولار، لأنهما ببساطة لا يستخدمونها بما يكفى، وفقًا لـ TMZ، ويبدو أنهما يستمتعان بوقت عائلتهما فى المنزل فى لوس أنجلوس، بعد الترحيب بطفلتهما قبل شهرين.

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وقال أحد المصادر لموقع Us Weekly عن اسم مولودهما الأول: "Willa ليس اسم عائلة وليس اختصارًا لأى شيء.. إنه اسم اختاروه منذ فترة قبل وصول الطفل"، فيما عقد الزوجان المشهوران قرانهما فى مايو الماضى فى لاس فيجاس، قبل أن يقام حفل ثان فى يونيو فى باريس، كما قال مصدر آخر لـ ET، فى يونيو الماضى: "جو وصوفى متحمسون لأن يكونا أبوين جديدين ويستمتعان بعملية الاستعداد لطفلهما".