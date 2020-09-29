كارول سماحة تستعدّ لكليبها الجديد.. والتحضيرات على قدمٍ وساق

متابعة بتجـــــــــــرد: تعقد النجمة اللبنانية كارول سماحة جلسات عمل مكثفة مع المخرجة بتول عرفة لوضع الخطوط العريضة لكليب أغنيتها الجديدة الذي تتولى إنتاجه شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وكشفت بتول عرفة أن التحضيرات للكليب الجديد تجري على قدم وساق وكتبت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “تحضيرات على نار، أحلى مافيها انك لما تتجنن بفنك وخيالك تلاقى فنانه و شركة إنتاج أجن منك و مش بس كدا لا بيطوروا كمان معاك علشان نوصل لافضل شىء. انتظرونا إن شاء الله قريباً شركة لايف ستايلز ستوديوز و الفنانة كارول سماحه دعواتكم إن شاء الله”.

من جانبها أعادت كارول سماحة نشر تغريدة المخرجة بتول عرفة، وأرفقتها بتعليق وعدت من خلاله الجمهور بعمل جديد يتّسم بالرقي مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” وقالت: “عامةً، لا أحب أن أتكلم أو أمتدح أي عمل لي قبل إصداره، فالحكم الأول والأخير لكم! سأقول فقط: إنتظروني للمرة الثانية بعمل راقي جداً مع شركة ومع صديقتي المخرجة الموهوبة”.

جدير ذكره أن هذا العمل هو الثاني الذي تتولى إخراجه بتول عرفة للنجمة كارول سماحة بعد النجاح الكبير لكليب Bon Voyage مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.