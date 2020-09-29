أنجلينا جولي تحب جوني ديب.. اعتراف صريح

تحدثت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي مؤخراً عن ولعها الشديد بزميلها الممثل جوني ديب منذ سنوات طويلة.

وكشفت الممثلة في مذكراتها، غير المنشورة بعد، أنها كانت مسحورة بالنجم جوني ديب منذ ظهوره في فيلم Edward Scissorhands (إدوارد ذو الأيدي المقصات)، بسبب تشارك النجمين حب السكاكين والموت.

ووفقاً لموقع "ذا إنترنشونال نيوز" يمتلك جوني ديب عشقاً خاصاً للسكاكين منذ صغره، إضافةً إلى أنه كان يطمح للعمل في دار جنائز.

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وبحسب المذكرات، كانت أنجلينا شديدة الإعجاب بشخصية "إدوارد" الذي يمتلك أيدي المقصات، والتي لعبها جوني ديب في الفيلم الشهير واستمر الإعجاب إلى أن عملت معه في فيلم The Tourist (السائح)، وهو ما ظهر جلياً في مدحها الشديد له.

في ذلك الوقت، عبرت أنجلينا عن حماسها الشديد للعمل معه، وحبها له منذ فيلم (إدوارد ذي الأيدي المقصات)، وبدوره جاملها جوني ووصفها بالقصيدة التي تسير على قدمين، فهي تمتلك جمالًا واضحاً وجاذبية وذكاء وخفة ظل، حسب وصفه.



