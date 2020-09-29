مفاجأة.. جينيفر أنيستون فكرت في الاعتزال بعد "سرقة حياتها"

اعترفت الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون أنها فكرت في الاعتزال مؤخراً بسبب مشروع واحد شاركت فيه، رغم مسيرتها الفنية التي تمتد لـ 30 عاماً.

"أنيستون" تعيش حاليًا فترة مثمرة في تاريخها الفني، وتلقت إشادة مؤخراً عن مسلسل The Morning Show في شبكة البث الإلكترونية "آبل+"، وترشحت للفوز بجولدن جلوب وإيمي.





Advertisements

ورغم ذلك، كشفت "أنيستون" مؤخراً في لقاء مع الممثل جيسون بيتمان، أنها اقتربت من اعتزال التمثيل خلال العامين الأخيرين في مهنتها، وتحديداً قبل مشاركتها في مسلسل "ذا مورنينج شو".

ووفقاً لموقع "إكسبريس" البريطاني، أرجعت أنيستون" رغبتها في الاعتزال إلى مشروع غير مكتمل شاركت فيه، جعلها تعيد التفكير في مهنة التمثيل، لأنها شعرت أنه سلب الحياة منها، على حد تعبيرها.

وقالت "أنيستون" إنها ستعمل مصممة ديكور في حالة اعتزالها الفن، لأنها وظيفة هادئة تسعدها، فضلاً عن أنها تعشق المجال جداً.