شكرا لقرائتكم خبر عن "الباب مفتوح" أجدد أغانى صابر الرباعى بتوقيع الشاعر محمد عاطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم صابر الرباعى مع الشاعر محمد عاطف، فى أغنية سينجل جديدة بعنوان "الباب مفتوح "، ألحان مدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب، ويقدم الرباعى الأغنية باللهجة المصرية، وقال مؤلف الأغنية محمد عاطف لـ"الخليج 365"، إن صابر الرباعى يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور عند طرحها على طريقة الفيديو كليب.

من ناحية أخرى طرح المطرب صابر الرباعى مؤخرا كليب بعنوان "ليلة فى العمر"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع الموسيقى عمر صباغ، من إخراج وليد ناصيف، كما طرح صابر أيضا برومو كليب أغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثانى"، كلمات نزار قباني ألحان طلال، ونشر "الرباعي" مقطعا من الكليب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "انتظروا فيديو كليب جريدة الرجل الثاني".

كما شارك صابر الرباعى مؤخرا فى أوبريت "أنت أقوى" مع الكينج محمد منير، ونجم الجيل تامر حسنى، والديفا سميرة سعيد، والنجم وائل جسار، والنجمة كارول سماحة، ومن كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.