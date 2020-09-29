نيكول سابا توجه نصيحة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المطربة اللبنانية نيكول سابا نصيحة لمتابعيها عن كيفية الحفاظ على جهاز المناعة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وكتبت "نيكول" عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "من الواضح إنّو كورونا أساس الحماية منّو هو المناعة ثم المناعة، حسب كل مناعة إنسان بتفرق مدى إصابته وعوارضها، أكيد الماسك مهم بس ما شكله بيحمي تماماً وكتير اختصاصيين قالو هالشي، لذلك اشتغل على مناعتك وقوّيها واعتمد على نظام غذائي صحي واتركها على الله".

يذكر أن آخر أعمال منيكول سابا مسلسل "الهيبة" وهو من بطولة تيم حسن، منى واصف، رفيق علي أحمد، ومن إخراج سامر البرقاوي.