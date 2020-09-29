أشرف زكي ينعى أمير دولة الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي على نعي أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

ونشر "زكي" صورة للشيخ صباح الأحمد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعا سمو أمير دولة الكويت وداعا أيها الزعيم العربي الكبير".

وأعلن الديوان الأميري الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عامًا