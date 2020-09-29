محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرص نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي على نعي أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل عن عالمنا اليوم.
ونشر "زكي" صورة للشيخ صباح الأحمد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعا سمو أمير دولة الكويت وداعا أيها الزعيم العربي الكبير".
وأعلن الديوان الأميري الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عامًا
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف زكي ينعى أمير دولة الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.