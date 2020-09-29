أمير الكويت وأهل الفن.. طائرة خاصة لهذا النجم و"عكاز" أحلام وقُبلة على يديه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، نبأ وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 91 عاما، وقطع التليفزيون الرسمي الكويتي بثه وتلا آيات من القرآن الكريم.

وعلاقة أمير الكويت بأهل الفن كانت جيدة، وفي السطور التالية نُشير لذلك:-

- في مايو 2019، حرص الشيخ صباح الأحمد الصباح، على زيارة الفنانة الكويتية الكبيرة سعاد عبدالله، بنفسه للاطمئنان على صحتها عقب إصابتها بكسر في قدمها إثر سقوطها.

- في سبتمبر 2017، حرص الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على أن يبعث بنفسه برقية إلى الفنان الكويتي المخضرم إبراهيم مزعل الصلال، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل بسببها إلى المستشفى.

- في أغسطس 2017، حرص الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على نعي الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا، وقال إن بلاده فقدت علما في مجال الفن المسرحي الكويتي والخليجي والعربي، كما وجه بتوفير طائرة أميرية لنقل جثمان الفنان الراحل من لندن، حيث توفي هناك، إلى الكويت.

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- في ديسمبر 2016، شارك الفنان السعودي محمد عبده في حفل أقيم في دار الأوبرا بالكويت حضره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكشف "عبده" آنذاك ما قال له "الأحمد" عند السلام عليه، حيث خاطبه قائلا: "ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، ما تغيرت، هذا محمد عبده".

- في أكتوبر 2016، نشرت الفنانة نوال الكويتية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أثناء افتتاح دار الأوبرا الكويتية، وعلّقت على الصورة قائلة: "تشرفت وقرت عيني بلقاء حضرة صاحب السمو أميرنا الغالي، وسمو ولي العهد الله يحفظهم ويحفظ ديرتنا".

- قبل نحو 5 سنوات، وبالتحديد في 18 ديسمبر 2015، افتتح أمير الكويت الراحل التحفة المعمارية ستاد جابر الدولي الذي تتسع مدرجاته لـ60 ألف متفرج، وشهد الافتتاح، حفلا غنائيا منوعا، قدّم فيه مجموعة من الفنانين المحليين، أغنيات كويتية متنوعة، كما حرص غيرهم على الحضور من كافة البلدان العربية، وكان من بينهم الفنانة الإماراتية أحلام، وعلى الرغم من أنها كانت مكسورة القدم اليمنى وتستخدم العكاز، إلا أنها حرصت خلال الحفل، على توجيه التهنئة بنفسها لأمير الكويت الراحل، وصعدت للقاعة الشرفية وقبّلت يديه مرتين وحرصت على التقاط صورة تذكارية معه من هاتفها الخاص، مخاطبةً إياه: "أنت تاج راسنا".

وحينما مرّ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بأزمة صحية مؤخرا قبل رحيله، كتبت له أحلام، عبر حسابها بموقع "تويتر": "بسم الله عليك أبوي صباح شيخنا الغالي وتاج الراس استودعتك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، ننتظرك يبه ترجع بخير وسلامة وصحة ويخليك لنا خيمتنا لا خلينا منك"، وعقب إعلان وفاة الراحل، كتبت أحلام: "عظم الله أجرنا فيك شيخنا وأبونا الغالي وعظم الله أجركم يا أهلي يا أهل الكويت.. اللهم إنا نستودعك الكويت فاحفظها.. اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم واغفر لمن زال ملكه في الدنيا وأبدله إياه في جناتك جنات النعيم يا رب".

- في أبريل 2014، كرّم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، عضو جمعية هواة العود العازف زياد الحربي، بميدالية مجلس التعاون الخليجي في مجال الإبداع الموسيقي لفئة الشباب وذلك ضمن كوكبة من الشباب الخليجيين المتميزين.

- في ديسمبر 2012، أهدى الفنان الكويتي القدير سعد الفرج جائزة أفضل ممثل التي حصل عليها عن دوره في فيلم "تورا بورا" من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 53، إلى الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت وإلى الشعب الكويتي، معتبراً أن الجائزة التي منحتها له لجنة تحكيم دولية هي اعتراف بعالمية الفن الكويتي التي تحققت خلال حكم الأمير الراحل.