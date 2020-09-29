"قائد العمل الإنساني".. شريهان تنعى أمير دولة الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة شريهان - أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي رحل عن عالمنا اليوم.

ونشرت شيريهان صورة للشيخ صباح الأحمد، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "رحمة الله تعالى على أمير لقب بقائد العمل الإنساني، وسميت دولته العظيمة مركزا للعمل الإنساني.. عظم الله أجر دولة الكويت حكومة وشعباً في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. أسأل الله العظيم أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته... إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن الديوان الأميري الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عامًا.