"سيظل في قلوبنا".. نجوم الفن ينعون أمير دولة الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن في الوطن العربي على نعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي اليوم، عن عمر ناهز 91 عامًا.

نستعرض لكم في هذا التقرير أبرز هؤلاء النجوم:

صابر الرباعي

كتب المطرب التونسي صابر الرباعي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "وداعا أمير الكويت و أدعو الله أن يتغمدك برحمته الواسعة، ويرزق شعب الكويت وحكومته وكل الأسرة الحاكمة الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

نوال الكويتية

كتبت المطربة نوال الكويتية - تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، قالت فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اليوم رحل عنا نور بلدنا وأميرنا وأبونا. عظم الله أجركم يا أهلي أهل الكويت. الله يرحمه ويوسع منازله ويغفرله وسيظل الشيخ صباح في قلوبنا دايما الله يرحمك ويغفر لك يا حبيبنا".

نوال الزغبي

كتبت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها بموقع تويتر: "رحم الله الشيخ جابر الأحمد الصباح الامير المحب للبنان وأهله.. والوالد الغالي على قلب الكويت.. أحرّ التعازي للشعب الكويتي .. ألهمكم الله الصبر والسلوان وأسكن فقيدكم فسيح جنانه".

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نبيلة عبيد

كما نشرت الفنانة نبيلة عبيد صورة للشيخ صباح الأحمد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنعى ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه.. لتفقد الأمة العربية و الإسلامية زعيما عظيما وبعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعب الكويت والأمة العربية.....و خالص العزاء للكويت شعبا و حكومة و قيادة".

دينا

فيما نشرت الفنانة الاستعراضية دينا صورة للشيخ صباح الأحمد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "خالص التعازي لشعب الكويت الشقيق في وفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل الى جوار ربه اليوم، تغمده الله بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته".

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة للراحل الشيخ صباح الأحمد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت في ذمه الله، كل العزاء والمواساة للكويت حكومة وشعبا. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.. آمين".

أحلام

نشرت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي صورة لأمير دولة الكويت، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "‏اللهم أبدله دارا خير من داره وأهلا خير من أهله. واجعله في جناتك جنات النعيم. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يا رب ارحمه يا رب، فإنه ليس فقط زعيما إنما هو والد وأخ كبير رحمة الله عليك يوبا صباح".