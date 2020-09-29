تراند اليوم : شاهد.. ملابس ليلي علوي تعرضها للانتقادات من الجمهور

تعرضت الفنانة المصرية ليلى علوي للانتقادات من متابعين بسبب إطلالتها التي ظهرت فيها باللون الأبيض، رغم إشادة عدد من الفنانات بها، منهن كندة علوش وسميرة سعيد ومنى زكي.



وجاء ظهور ليلى علوي عبر حسابها في "إنستغرام"، معلنة تسليم روحها وجسدها لتلك الطبيعة كي تستمتع بالنعم المجانية بين الهواء والخضرة والمياه، وكانت علوي حافية القدمين، واصفةً ظهورها وسط الطبيعة بأنها من متع حياتها وجزء من راحتها النفسية.

وأكدت الفنانة المصرية أنها بذلك تتخلص من الطاقة السلبية، داعيةً الجمهور أن يرتدوا الأبيض، فقالت: "البسوا ألوان فاتحة ومبهجة زي الأبيض وامشوا حافيين.. المسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها واشكروا ربنا".

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وورد في تعليقات المتابعين: "الوضعيات مو مناسبه سنها والفستان كان لبست ساتر بلا هالبدي الداخلي يفشل"، و"من الابر والتجميل صايرة هي وسميرة سعيد نفس الملامح"، و" احسها مبهذله وحمره ابد مو يم سالفه ماكو تنسيق"، و"هاي النسوان شبيهن يحظي كل مايكبرن عقلهن يصغر بالله هذا لبس يناسبها"، و"الترند في التبهديل ما عرف"، و"كل ما يكبرن يهبلن"، و"لو لفت شعرها أفضل".



