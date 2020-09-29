فان ديزل يتجه للغناء ويصدر أغنيته المنفردة الأولى Feel Like I do

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 10:42 مساءً - يضمن معظم نجوم الغناء والفن أعمالهم الفنية بكثير من مشاعرهم وآرائهم في الحياة ،ويبوحون بما يشعرون به،ويفكرون حياله من قضايا إجتماعية وإنسانية أحياناً،ومن هؤلاء الممثل الشهير فان ديزل.

قال الممثل والمخرج الأمريكي المشهور فان ديزل ‏إنه يجد نفسه محظوظاً لكونه يمتلك منفذاً إبداعياً جديداً قرر من خلاله أن يبوح بما في قلبه أمام محبيه، وذلك من خلال أغنيته المنفردة الأولى التي أطلقها يوم الجمعة25 أيلول- سبتمبر 2020 الجاري، وتحمل اسم: " فيل لايك آي دو - Feel Like I do"



وأكد الممثل الأمريكي فان ديزل، البالغ من العمر" 53 عاماً"، خلال استضافته في برنامج: "كيلي كلاركسون شو -Kelly Clarkson Show" ،أنه يتشرف بالترويج لأغنيته الجديدة عبر هذا البرنامج الذي يحظى بشعبية وانتشار واسعين، مضيفاً أن من أوائل الناس الذين آمنوا به وبموهبته الغنائية هو منسق الأغاني والمنتج الموسيقي النرويجي (كايجو) حتى قررا التعاون معاً وطرحا سوياً الأغنية.



أعجب ديزل بأغنية "فيل لايك آي دو" الأصلية منذ فازت ببرنامج "أمريكان أيدول" عام 2002 وصعودها للشهرة العالمية.



يعشق فان ديزل الموسيقى والغناء منذ سنوات



يشار إلى أن فان ديزل هو بطل سلسلة أفلام : "Fast & Furious" الشهي

فان ديزلhttps://www.sayidaty.net/category/tags/%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84

رة،وقد تأجل العرض الأول للفيلم التاسع من سلسلة أفلام : "Fast & Furious"9 من 22 مايو- أيار 2020 إلى 2 إبريل- نيسان 2021 بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.



ويعشق فان ديزل الموسيقى والغناء منذ سنوات،لكن عمله المتواصل في التمثيل من دون توقف جعله يتأخر في اتجاهه للموسيقى والغناء ،وتحقيق حلمه الفني الآخر،في هذا العام،ودخل بالأغنية فان ديزل عام جديد مليء بالمفاجآت له ولجمهوره الكبير.

وصرح فان ديزل سابقاً:الجميع يعرف بأني أحب الموسيقى جداً،وقدمت الموسيقى بالبدايات لعائلتي .



ولا توجد لدى فان ديزل حالياً خطة لإنتاج وتصوير فيديو كليب راقص للأغنية.



