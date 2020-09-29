محمد الهادي ينتهي من كتابة المسلسل الإذاعي اكس

انتهى السيناريست محمد الهادي من كتابة حلقات مسلسل إذاعي جديد يحمل اسم "اكس"، المقرر إذاعته خلال شهر رمضان المقبل.

وقال محمد الهادي في بيان له، أن مسلسل اكس تدور أحداثه حول بطل العمل وهو

شخص يفضل سعادة الآخرين على نفسه طوال الوقت، وتحدث له مشاكل يكتشف خلالها أصدقاءه بشكل مختلف عن ما كان يعتقده ويغير نظرته للحياة.

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وتابع محمد: ومن الفنانين المرشحين لبطولة المسلسل الإذاعي "اكس" الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، الفنان إسلام إبراهيم، الفنانة دنيا ماهر، وهو من إخراج صفي الدين حسن، وجاري حاليا الاستقرار على فريق العمل النهائي، تمهيدا لبدء تسجيله.

يذكر أن السيناريست محمد الهادي كتب عدد من الروايات منها "أرجوك"، و"باب".