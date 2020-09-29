انتهى السيناريست محمد الهادي من كتابة حلقات مسلسل إذاعي جديد يحمل اسم "اكس"، المقرر إذاعته خلال شهر رمضان المقبل.
وقال محمد الهادي في بيان له، أن مسلسل اكس تدور أحداثه حول بطل العمل وهوشخص يفضل سعادة الآخرين على نفسه طوال الوقت، وتحدث له مشاكل يكتشف خلالها أصدقاءه بشكل مختلف عن ما كان يعتقده ويغير نظرته للحياة.
وتابع محمد: ومن الفنانين المرشحين لبطولة المسلسل الإذاعي "اكس" الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، الفنان إسلام إبراهيم، الفنانة دنيا ماهر، وهو من إخراج صفي الدين حسن، وجاري حاليا الاستقرار على فريق العمل النهائي، تمهيدا لبدء تسجيله.
يذكر أن السيناريست محمد الهادي كتب عدد من الروايات منها "أرجوك"، و"باب".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الهادي ينتهي من كتابة المسلسل الإذاعي اكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.