أكرم حسني يبدأ تصوير "العميل صفر"

يستعد الفنان أكرم حسني، لتصوير أولى مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "العميل صفر" خلال أيام، من إخراج محمد سامي، وتأليف وائل عبدالله.
وتدور أحداث العمل فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن، والذى يعد أول أعمال أكرم حسنى فىالأكشن، ويشارك في العمل نخبة من نجوم الفن وأبرزهم:" مي عمر، بيومي فؤاد، لبلبة، ستيفاني صليبا، ليلى عز العرب.
يذكر أن، آخر أعمال الفنان أكرم حسني في السينمائية، فيلم "البدلة"مع النجم تامر حسني عام 2018، وشارك في بطولته أمينة خليل، وماجد المصري، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سراج، وضيوف الشرف حسن الرداد وإيمي سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدي عبد الغني وتامر أمين، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.
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