40 لوحة تصور تأثير كورونا على الحياة الانسانية فى نقابة التشكيليين

تستضيف نقابة الفنانين التشكيليين معرضا للفنانة النمساوية باربارا فيليب والذى يقام بالتعاون مع المركز الثقافى النمساوى بالقاهرة ويفتتح فى السابعة مساء الاربعاء 30 سبتمبر .
فقامت بالتعبير عن انفعالتها التى تولدت نتيجة ما أحدثته الجائحة من اغلاق للحدود والمتاجر وفرض العزلة الاجتماعية بين البشر وغيرها من المظاهر الاستثنائية التى طرأت على الحياة فى العالم ، ويعقب الافتتاح لقاء مع الفنانة باربارا فيليب عبر شبكة الانترنت تتواصل خلاله مع الضيوف وتروى تجربتها الفنية للحاضرين .
يضم المعرض 40 عمل فنى تصور الاجراءات التى اتخذتها حكومات الدول للحد من انتشار فيروس كورونا والتى لفتت نظر الفنانة باربارا فيليب
يشار ان باربارا فيليب فنانة تشكيلية نمساوية تعمل بهولندا والنمسا ، درست بأكاديمية الفنون الجميلة بفيينا وباريس ، اقامت العديد من المعارض الخاصة فى مختلف مدن العالم منها فيينا وامستردام ودبلن ، تتميز باسلوب خاص فى التعبير عن التحولات التي تحدث في العالم ومدلولاتها بصورة تجريدية .
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