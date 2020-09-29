خالد النبوي برفقة هادي الباجوري و شيرين رضا من كواليس "قمر 14"

نشر الفنان خالد النبوي صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي عى موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "النبوى" في الصورة على شاطىء البحر برفقة الفنانة شيرين رضا، والمخرج هادى الباجورى، من كواليس تصوير فيلم "قمر 14"، معلقاً: "قريبًا قمر 14".

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وتدور أحداث فيلم "قمر 14" فى إطار رومانسى، ويضم 5 قصص حب

مختلفة، ويقدم بطولتها عدد من الفنانين، وأبرزهم: "غادة عادل، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، أحمد مالك، بيومى فؤاد، ومى الغيطى، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، خالد النبوى وشيرين رضا، من تأليف: محمود زهران، وإخراج: هادي الباجوري.

يذكر أن النجم خالد النبوي قد شارك في الماراثون الرمضاني لعام 2020، من خلال مسلس "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد ‏على.