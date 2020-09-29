عادل إمام يتحدى ابنه لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك الفنان المصري عادل إمام في تحدي “24 ساعة محلي” ضمن مبادرة “حب المحلي”، والتي تهدف لتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة.
ونشر الزعيم عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” صورة له من أحد أفلامه، يظهر فيها وهو يتناول الطعام، في إشارة منه إلى أنه يستخدم أدوات مصرية الصنع في يومياته.
وعلق الزعيم على الصورة بالقول: “كل ده جزء من تحدي 24 ساعة محلّي من ضمن مبادرة “حبا لمحلي” من فيسبوك، لدعم أصحابنا وأهلنا من ملاك المشاريع الصغيرة، خصوصًا خلال الأوقات اللّي كلّنا بنمر بيها”.
وأضاف: “أرشح رامي إمام، إنه يقوم بتحدّي الـ24 ساعة محلّي، وهو التحدي اللّي يعتمد على إنك تستهلك منتجات محلّية لمدة 24 ساعة وتدعم الأعمال الصغيرة اللّي بتحبّها وتفتخر فيها”.
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