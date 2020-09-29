شكرا لقرائتكم خبر عن جينفر لوبيز لنجلها باليوم الوطنى للأبناء: لا يوجد حب مثل هذا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية جينفر لوبيز على مشاركة جمهورها بفيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مع ابنها ماكس، بمناسبة عيد الأبناء الوطنى الذى يحتفل به فى العالم يوم 28 سبتمبر، معلقة عليه "لا يوجد حب مثل هذا.. عندما أرى وجهك لا يوجد شىء أود تغييره .. لأنك يا فتى رائع كما أنت".



جينفر لوبيز

وكانت طرحت النجمة العالمية جنيفر لوبيز فيديو كليب أغنيتها الجديدة " Pa'Ti Lonely " الذي يجمعها بالنجم العالمى مالوما، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، والذى أقترب من 5مليون مشاهدة بعد طرحه بأيام قليلة، والكليب عبارة عن أغنيتين الأولى يحاول مالوما الإيقاع بـ لوبيز ليكونا فى علاقة، وفى الأغنية الثانية تكتشف لوبيز انه من الشرطة وفعل ذلك ليقع بها ويتم القبض عليها.

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ماكس

ومن ناحية أخرى سبق وكشفت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، عن تفاصيل طرح فيلمها المقبل Marry Me، الذي يشاركها فيه النجم العالمي أوين ويلسون والنجم العالمي مالوما، ونشرت نجمة البوب الشهيرة مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، لتعلن عن موعد طرح فيلمها المقبل Marry Me، المقرر له يوم 14 فبراير المقبل، تزامناً مع أعياد الحب.

يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم "Marry Me" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم.

وأشار موقع IMDB إلى أن العرض يبدأ في الولايات المتحدة الأمريكية في 12 فبراير 2021، وتدور أحداث فيلم "Marry Me" حول مغنية بوب شهيرة تجسد دورها جنيفرلوبيز وتكتشف أن خطيبها نجم الروك قد خدعها، وذلك قبل لحظات من الزواج منه في ماديسون سكوير جاردن.