شكرا لقرائتكم خبر عن هل تصنع جنيفر لوبيز "تريند" جديدا لعالم الموضة الأيام المقبلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت تفاصيل إطلالة النجمة العالمية جنيفر لوبيز فى كليبها الأخير " Pa Ti + Lonely " مع النجم العالمى مالوما تشغل بال الكثير من المعنيين باتباع أحدث خطوط الموضة والتقاليع، حيث لم يتوقف تركيزهم فقط على STYLE ملابسها الذى أبهر الملايين ، لكن تصفيفه شعر لوبيز و الاكسسوارت التى تم تزويد شعرها بها أخذ حيز كبير من عشاقها .

فقد استطاع مصفف شعر النجوم كريس أبليتون أن يبتكر أفكار مميزة لتزين شعر لوبيز ذات الـ ( 51 عام ) حيث اعتمت فى احدى الاطلالات على تزويد شعرها بسلاسل فضية طويلة تتماشى تماما مع فستانها الأسود القصير الذى تم تزويده بنفس السلاسل الفضية من احدى الجانبين ، وقد قرر كريس أن يكشف عن بعض الصور ومقطع فيديو قصير اظهراو لوبيز بالكواليس الخاصة بالكليب حيث كانت تتواجد فوق ناطحة سحاب بمدينة نيويورك ، و ذلك من خلال صفحه كريس الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " ، ومن المتوقع أن تكون تصفيفه شعر جنيفر لوبيز التى أبهرت العالم ستتحول لواحدة من صيحات الموضة خلال الأيام القليلة المقبلة.

و يٌعرف كريس أنه مصفف الشعر المفضل لدى عدد كبير من نجمات العالم و من أبرزهم جنيفر لوبيز و كيم كاردشيان و دوا ليبا و كاتى بيرى و غيرهن .

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يذكر أن جنيفر لوبيز اطلقت منذ عدة أيام كليبها الجديد " Pa Ti + Lonely " والذى تعاون ت فيه مع النجم العالمى مالوما ، حيث أكد الكثير من المعنيين بالموسيقى والغناء أن الكيمياء بين لوبيز ومالوما مذهلة امام الكاميرات .



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