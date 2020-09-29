شوارع مالمو تتزين بلافتات مهرجان مالمو للسينما العربية فى السويد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مدينة في التزين باللافتات الدعائية لمهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، استعدادا لانطلاق دورته العاشرة، والتى تستضيفها مدينة مالمو السويدية فى الفترة بين 8 و13 أكتوبر المقبل، وفيها يعرض المهرجان 45 فيلمًا بواقع 19 فيلمًا طويلا و26 فيلمًا قصيرًا تُمثل أحدث الاتجاهات والأصوات من مختلف الدول العربية. كشف المهرجان عن الأعضاء الستة للجنتي تحكيم الأفلام الطويلة والقصيرة، والتى تضم العديد من الأعمال المصرية التى تنافس بقوة على جوائز المهرجان، ويتنافس 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الطويلة و24 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بينما يُعرض ثلاثة أفلام فى برنامج ليال عربية وفيلمين فى عروض خاصة، بالإضافة إلى فيلمين قصيرين خارج المسابقة، بخلاف فيلمي الافتتاح والختام، مع استمرار المهرجان في إقامة برنامج المدارس الذى يعرض أفلام مختارة لطلبة المدارس في مدينة مالمو، العروض التي ستقام هذا العام افتراضيًا تماشيًا مع التدابير الصحية التى تفرضها الحكومة السويدية لمنع انتشار فيروس كوفيد-19. وتضم مسابقة الأفلام الطويلة المشاركة في المهرجان ما يلي فيلم 1982 – للمخرج وليد مؤنس احكيلي – للمخرجة ماريان خوري – مصر بيروت المحطة الأخيرة للمخرج إيلي كمال Advertisements بيك نعيش للمخرج مهدي برصاوي بين الجنة والأرض للمخرجة نجوي نجار جدار الصوت للمخرج أحمد غصين الحديث عن الأشجار للمخرج صهيب قسم الباري ستموت في العشرين للمخرج أمجد أبو العلا سيد المجهول للمخرج علاء الدين الجم شارع حيفا للمخرج مهند حيال لما بنتولد للمخرج تامر عزت – مصر المرشحة المثالية للمخرجة هيفاء المنصور

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