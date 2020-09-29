شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تؤجل حفل تأبين محمود رضا حدادا على وفاة أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت دار الأوبرا المصرية بقيادة د. مجدى صابر تأجيل حفل تأبين الفنان الراحل محمود رضا، الذى كان محددا لإقامته غدا الأربعاء، حدادا على أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذى وافته المنية اليوم.

كان من المفترض أن تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الاحتفالية الفنية المبتكرة بعنوان ذكريات الكرنك، التى تنظمها دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، وتأتى استمرارا لاحتفاء الثقافة المصرية بأسطورة الفن الشعبى محمود رضا، وتقدمها فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة ورؤية موسيقية المايسترو هشام جبر، ومن إخراج هشام الطلى، وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء 30 سبتمبر على المسرح الكبير.

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