شكرا لقرائتكم خبر عن محامى نصر محروس يكشف كواليس خلافه مع بهاء سلطان والأخير يرفض التعليق (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح المنياوى محامى المنتج نصر محروس كواليس خلافه مع المطرب بهاء سلطان، حيث شرح حيثيات الحكم الذى صدر لصالح نصر محروس يوم 15سبتمبر الماضى، وقال فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "إن الخلاف بدأ حينما رفض بهاء سلطان تنفيذ بنود التعاقد المبرم بينهما، وذلك كان أوائل 2015، ولذلك قام نصر بإقامة دعوى قضائية يطالبه فيها بالتنفيذ العينى للأغنيات الأربعة التى لم ينفذها من ألبومه الثانى".

وأضاف المحامى أن بهاء كان يصر على رفض تنفيذ الأغنيات الأربعة إلى أن جاء موعد الجلسة الأولى للدعوى يوم 13 أغسطس، وفوجئنا بأن بهاء يعرض على القاضى موافقته على تنفيذ الأغانى المطلوبة منه، لذلك قامت هيئة المحكمة بحجز الدعوى للحكم 15 سبتمبر الماضى، والتى صدر فيها الحكم لصالح نصر محروس وإلزام بهاء بتنفيذ الأغنيات الأربعة المطلوبة منه فى الوقت الذى تحدده الشركة، واستكمال باقى بنود العقد المبرم بينهما ومنه ألبوم ثالث.

وأشار محامى نصر محروس إلى أنه يستغرب رد فعل بهاء سلطان حينما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى أن الحكم لصالحه، وتم الفسخ مع نصر محروس، رغم أن المحكمة رفضت دعواه التى أقامها ضد نصر محروس ومطالبته بفسخ تعاقده معه، أما عن مطالبة نصر بتعويض مليون ونصف دولار فأشار إلى أن التعاقد بين المطرب والشركة يلزم بهاء بنسبة تقدم للشركة مقابل أعماله فى حفلات اللايف أو الإعلانات والأفراح وتترات المسلسلات فقط وليس عليه أى شرط جزائى آخر.

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وأكد محامى نصر فى نهاية تصريحه أن نصر عرض على بهاء التصالح عدة مرات لكنه كان أحيانا يوافق ثم يتراجع، وأحيانا كان يرفض، وخاصة أن نصر يحرص على أن تظل العلاقة طيبة مع أى مطرب من مطربي الشركة حتى لو انتهت العلاقة بينهما مثلما حدث مع تامر وشيرين ومحمد فؤاد ومحمد منير وخالد عجاج الذين انتهت تعاقداتهم مع الشركة وما زالت تربطهم علاقة طيبة.

وبالتواصل مع النجم بهاء سلطان رفض التعليق على حديث محامى نصر محروس، وأغلق هاتفه المحمول.