شكرا لقرائتكم خبر عن مينا عطا يسجل أغنية وطنية جديدة بعنوان "عاشوا" من ألحان شريف حمدان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب مينا عطا أغنية جديدة وطنية بعنوان "عاشوا"، من كلمات الشاعر محمد هيكل، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج محمد جودة، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية.

من ناحية أخرى طرح مينا عطا مؤخرا دويتو غنائى جديد وطني مع المطربة شيرين يحيي، يحمل اسم "درس مفيد"، وهى من كلمات الشاعر محمد عبد الحى، وألحان وليد الحسينى، وتوزيع حمادة الحسينى، وإخراج خالد نور الدين.

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الدويتو يعتبر من الأغاني الوطنية الحماسية التي ترصد المشرعات العملاقة واكتشافات الغاز وتوربينات الكهرباء والمزارع السمكية وأحدث شبكة طرق والصوب الزراعية وغيرها من الصور الحضارية لمصرنا الحبيبة.

وفى سياق آخر يستعد مينا عطا مع محمد شاهين لطرح دويتو غنائى جديد، يحمل اسم "مسيرها تتعدل"، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق.