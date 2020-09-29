شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان وأصالة وأحلام ينعون أمير الكويت: رحم الله والد الأمة وقائد الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد من نجوم الفن المصريين والعرب، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذى رحل عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، ومن جانبها، كتبت الفنانة شريهان، فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "رحمة الله تعالى فى أمير لقب بقائد للعمل الإنسانى وسميت دولته العظيمة مركزا للعمل الإنسانى.. عظم الله دولة الكويت حكومة وشعبًا بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. أسأل الله العظيم أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما، كتبت الفنانة أصالة نصرى، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، "رحم الله والد الأمّه الشيخ صباح الأحمد الصباح.. وأعان الله أهلى وأحبّتى فى الكويت الحبيبة على فراقه.. فليتغمّد الله روحه برحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جنّاته"، بدورها، قالت الفنانة مى كساب، فى تغريده على "تويتر"، "رحم الله الشيخ صباح الأحمد الصباح، إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازى للشعب الكويتى نسألكم الفاتحة والدعاء".

كما قال المطرب رامى جمال، "خالص التعازى لأهلنا فى الكويت فى فقيدهم الغالى البقاء والدوام لله وحده"، كذلك كتبت الفنانة أحلام، "عظم الله أجرنا فيك شيخنا وأبونا الغالى وعظم الله أجركم يا أهلى يا أهل الكويت.. اللهم إنا نستودعك الكويت فأحفظها.. اللهم يامن لا يزول ملكه ارحم واغفر لمن زال ملكه فى الدنيا وأبدله إياه فى جناتك جنات النعيم يا رب"، بدورها، قالت الفنانة كارمن سليمان، "خالص التعازى لشعب الكويت فى وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح.. تغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

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وكانت الكويت قد أعلنت، فى 18 يوليو الماضي، نقل بعض صلاحيات أمير البلاد لولى عهده، نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، إثر دخول الأمير المستشفى، ومنذ 23 يوليو، كان يمكث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، فى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج الطبى بعد جراحة خضع لها فى الكويت، وكان الصباح قام فى عام 2019 الماضي، برحلة علاجية فى الولايات المتحدة استمرت 6 أسابيع، تخللها إلغاء لقاء مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بسبب وضعه الصحى.

وولد الشيخ صباح الأحمد فى 16 يونيو عام 1929، ودخل "المدرسة المباركية" ومن ثم أوفده إلى بعض الدول لاسيما الأجنبية منها للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية التى ساعدته فى ممارسة العمل بالشأن العام، وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يرافق والده فى رحلاته الخارجية.

بدأ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حياته السياسية الأولى وتمرس فى العمل العام ولم يكن قد تجاوز الـ25 عاماً من عمره عندما تم تعيينه فى 19 يوليو عام 1954 عضواً فى اللجنة التنفيذية العليا التى عهد إليها بمهمة تنظيم مصالح ودوائر الحكومة الرئيسية ووضع خطط عملها ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.