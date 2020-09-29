شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تنعى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، فى بيان، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذى انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وجاء فى البيان: "تتقدم جموع فنانى جمهورية مصر العربية بخالص التعازى للشعب الكويتى الشقيق والأمتين العربية والإسلامية فى رحيل أمير الإنسانية رفيع الخلق رجل المواقف العصيبة الداعم للوطن العربى كله، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة".

Advertisements

وتابع البيان: داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن الديوان الأميرى الكويتى منذ قليل، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. وكان التلفزيون الرسمى الكويتى قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

ونقل تلفزيون الكويت الرسمى بيانًا من الديوان الأميرى جاء فيه ما يلى : بسم الله الرحمن الرحيم « يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» ينعى الديوان الأميرى ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتى والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذى انتقل إلى جوار ربه.