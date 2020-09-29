شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى أيقونة جلسات التصوير × 5 فوتوسيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص النجمة ليلى علوي على الخضوع لجلسات تصوير من وقت لآخر، سواء كان ذلك مرتبطا بمناسبات أو أثناء تواجدها في أماكن خلابة، وفى كل مرة تطرح فيها صور جلسة التصوير تتداول بكثافة على مواقع السوشيال وتصبح تريند على محرك البحث جوجل، خاصة وأنها دائما ما تظهر بإطلالات جذابة ورشيقة ومختلفة وتخطف الجمهور ومستخدمى السوشيال ميديا.

وخلال السنوات الأخيرة أصبحت ليلى علوى أيقونة في جلسات التصوير التي تنشغل بصورها السوشيال ميديا طوال الوقت، وكان آخرها جلسة التصوير التي كشفت عنها أمس الاثنين وظهرت فيها بإطلالة جذابة وسط الطبيعة وحافية القدمين، مرتدية فستانا أبيض أنيقا، والتي تصدرت بها محركات البحث بموقع جوجل، وتعد هذه الجلسة الثانية التي تطرحها هذا الأسبوع بعد جلسة التصوير التى التقطتها على البحر فى الساحل الشمالى.



ليلى علوي

وعلقت ليلى علوي على جسلة تصوير أمس: "عمركوا جرّبتوا تسلموا روحكم وجسمكم للطبيعة؟ جربتوا تستمتعوا بالنعم المجانية اللي ربنا حطّها بحكمة وحساب في كل حاجة حوالينا.. نعمة الهوا والخضرة والماية..نعمة الرضا باللي ربنا قسمهولك أيّا كان..واحدة من متع حياتي وجزء كبير من راحتي النفسية إني أمشى حافية! بالذات على رملة أو في خضرة..إحساس مليان رضا واكتفاء..وتخلص من الطاقة السلبية..البسوا ألوان فاتحة ومبهجة زي الأبيض وامشوا حافيين .. المسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها واشكروا ربنا".

وحرصت النجمة ليلى علوي، على الاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا الأسبوع، حيث نشرت مجموعة صور لها من إحدى زياراتها السياحية للمعالم الأثرية بصحبة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتتغزل في الحضارة المصرية العريقة.



ليلى علوي فى آخر جلسة تصوير



ليلى علوي فى آخر جلسة تصوير



ليلى علوي فى آخر جلسة تصوير



ليلى علوي فى جلسة تصوير فى الساحل الشمالى

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ليلى علوي فى جلسة تصوير فى الساحل الشمالى



ليلى علوي أنيقة فى جلسة تصوير سابقة



ليلى علوي أنيقة فى جلسة تصوير سابقة



ليلى علوي أنيقة فى جلسة تصوير سابقة



ليلى علوي فى جلسة تصوير لاحدى المجلات



ليلى علوي فى جلسة تصوير لاحدى المجلات



النجمة ليلى علوي فى جلسة تصوير رقيقة



النجمة ليلى علوي فى جلسة تصوير رقيقة