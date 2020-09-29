شكرا لقرائتكم خبر عن محسن جابر فى بيان له: بالقانون أغانى أم كلثوم ملكى أنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردا على بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الذى يحذر فيه كل القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التي تبث من داخل مصر، من إذاعة أغنيات المطربة الراحلة أم كلثوم صاحبة لقب "كوكب الشرق"، دون الحصول على موافقة مكتوبة من شركة صوت القاهرة، بصفتها المالكة حصريا لحقوق أغاني المطربة الراحلة، قال المنتج محسن جابر فى بيان له منذ قليل:"إن أغانى أم كلثوم بالقانون ملكى أنا، وأن ما تم نشره من رئيس المجلس الأعلى للإعلام الذى يفيد بأن شركة صوت القاهرة وافته بمذكرة أشارت فيه بأن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بأن شركة صوت القاهرة هي المالك الوحيد للمصنفات المؤداة بصوت أم كلثوم وأن هذا الحكم نهائي وبات، هذا الزعم لا أساس له من الصحة".

وأضاف:" إن الحكم الذى أشارت إليه شركة صوت القاهرة لم يرد به مطلقاً أن شركة صوت القاهرة هي المالكة لمصنفات أم كلثوم بل على العكس من ذلك قالت المحكمة إن شركة ستارز للإنتاج الفني هى المالكة لحقوق استغلال هذه المصنفات، وأنها التى صرحت لشركة صوت القاهرة باستغلالها بموجب العقد المؤرخ 17/10/2010 ليس هذا فقط بل إن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أصدرت بجلسة 31/8/2020 حكماً بفسخ هذا العقد المؤرخ 17/10/2010مع إلزام شركة صوت القاهرة بأن تؤدي لشركة ستارز مبلغاً قدره مليون وخمسمائة ألف جنيه تعويضاً مادياً عن الأضرار الناتجة عن إخلال شركة صوت القاهرة بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد المفسوخ المؤرخ 17/10/2010، ومن ثم فإن ما ذكرته شركة "صوت القاهرة"، لا أساس له من الصحة.

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وتابع جابر فى بيانه، أنه يقدر ويحترم الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ويتمنى أن يحقق فى هذا الموضوع، وأكد جابر أنه على أتم الاستعداد للاجتماع معه لإطلاعه على كل هذه المستندات تحقيقاً للحقيقة.