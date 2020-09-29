شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل شعيل يطرح أغنيته الجديدة "سهران" على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب الكويتى نبيل شعيل أغنيته الجديدة "سهران" بشكل سينجل على قناته الشخصية بموقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات خالد البذال، وألحان سايد، وتوزيع محمد صلاح، والإشراف الموسيقى عبد الله بن ياقوت، .

ويعد المطرب الكويتى نبيل شعيل أحد أهم المطربين فى الخليج، لما يحظى به من جماهيرية عريضة من مختلف البلدان بفضل مسيرته الفنية الطويلة، وأغانيه المميزة، من ناحية أخرى طرح شعيل مؤخرا أغنية "شنو صاير"، من كلمات مصطفى طالب مجباس، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، مكس وماستر جاسم محمد.

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يذكر نبيل شعيل أحيا مؤخرا حفل غنائي فى اليوم الوطنى السعودى الـ90 يوم الخميس الماضي، قدم نبيل خلال الحفل باقة منتقاة من أجمل وأرقي أغنياته التي يتفاعل معها الحضور ومن أبرز أغنياته " فوق السما " و"عالم احبابي" و"المحبة" و"موقليل"، وغيرهم.