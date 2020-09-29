شكرا لقرائتكم خبر عن "توأم روحى" يصل إلى المليون العاشر بعد 41 يوما فى دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فيلم "توأم روحى" إلى المليون العاشر فى شباك التذاكر خلال 40 يوما عرض، حيث انطلق الفيلم فى السينمات يوم 19 أغسطس الماضى، كثانى الأفلام الجديدة التى تستقبلها دور العرض بعد اعادة تشغيليها، حيث توقفت لمدة 3 أشهر بسبب الاجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا وبعد العودة كان فيلم "الغسالة" هو الأول الذى يتم طرحه وكان ذلك خلال موسم عيد الأضحى الماضى.

فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن، وتدور الأحداث في إطار رومانسي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

الفيلم ينافس فى شباك التذاكر أمام 3 أفلام أخرى هى "الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وإخراج عصام عبد الحميد وتم طرحه فى عيد الأضحى، وزنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى ومايا نصرى وعبير صبرى ومنة فضالى وإخراج ابرام نشات وتم طرحه يوم 16 سبتمبر، وفيلم "الحوت الأزرق" بطولة علاء مرسى وراندا البحيرى وأحمد سلامة وندا بهجت وتم طرحه يوم 26 أغسطس الماضى.