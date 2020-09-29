شكرا لقرائتكم خبر عن Better أول كليبات زين مالك بعدما أصبح "بابا" يحتل الترند رقم 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل النجم زين مالك ترند اليوتيوب رقم 25 ، وذلك من خلال أول كليباته بعنوان Better، وذلك بعدما أصبح أبا، ، حيث حقق الكليب أكثر من 7 ملايين مشاهدة على اليويتوب في 3 أيام فقط.

وكان زين استقبل مع صديقته النجمة والسوبر موديل الشهيرة جى جى حديد مولودتهما الأولى، وهو الخبر الذى تصدر المواقع الفنية الشهيرة مثل " جاست جيرد " و " بيلبورد ".

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وكانت جى جى حديد تسعى خلال الفترة الماضية للحفاظ على خصوصية وجمال مرحلة الحمل، فلم تتواجد بكثافة على الـ social media و بالصور التى يسجلها " البابارتزي" مثل النجمات الأخريات اللاتى يستفدن من فترة الحمل للفت المزيد من الأنظار وضمان تسلط الأضواء نحوها.

يذكر أن بيلا حديد شقيقة جى جى أثارت الجدل خلال الفترة الماضية وذلك بعد أن كشفت عن واحدة من الصور التى جمعتهما و ذلك عبر " إنستجرام" ، وهى الصور التى التقطتها بيلا مؤخرا مع شقيقتها، حيث ظهرت بيلا و جى جى فى مزرعة أسرتهما فى بنسلفانيا، حيث أمضيا معظم العام فى الحجر الصحى هناك، وكانت جى جى بالصور تضع يدها على بطنها المنفخ بسبب الحمل اما بيلا فكانت تحاول تقليدها .

وأشار موقع " مارى كلار " أن محبى و معجبى جى جى حديد تكهنوا بمجرد رؤية الصورة بوضعها لمولودها فى أجواء هادئة تعمها السرية مثلما حدث فى بداية الحمل، حيث تم الكشف عن خبر حملها فى شهرها الخامس، وأشارت بيلا فى التعليق على الصورة لشقيقتها والنجم زين مالك، وأكدت أنها لن تستطيع التوقف عن البكاء.