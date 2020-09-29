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الأضواء تتجه نحو صديقة براد بيت فى عرض Jim Button and the Wild 13

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين ليلة وضحاها أصبحت نيكول بوتورالسكي واحدة من المشاهير التي تتجه نحوها الأضواء وتتهافت عليها كاميرات المصورين، وذلك بعدما اصبحت حبيبة للنجم العالمي براد بيت، حيث رصدتها عدسات المصورين وهي ترتدي سترة جلدية وبنطلون جينز أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم Jim Button and the Wild 13 في برلين.

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وكان موقع ديلى ميل نشر تقريرا عن قيام مطعم فى برلين بألمانيا والذي يمتلكه رولاند مارى زوج نيكول بوتورالسكي صديقة براد بيت الجديدة البالغة من العمر 27 عاما يبيع منتجات النجم براد بيت من النبيذ الفاخر الذى ينتجه فى فرنسا، وتعيش نيكول مع زوجها في علاقة زواج مفتوحة وهو ما جعلها تستطيع مواعدة نجم هوليوود براد بيت دون قيود زوجية من زوجها رولاند البالغ من العمر 68 عاما.

 

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وذكر الموقع أن رولاند مارى يبيع نبيذ بيت شاتو مرافال فى مطعمه فى برلين بورشاردت، وهو من أفضل أنواع النبيذ المستخرج من مزرعة العنب التى يملكها براد بيت فى فرنسا بقصره هناك، والذى يضم مصنعا لصناعة النبيذ الفاخر، وهو القصر الذي اشتراه براد مع زوجته السابقة أنجلينا جولي ، البالغة من العمر 45 عامًا ، في عام 2011 مقابل 60 مليون دولار.

من جانب آخر يبدو أن النجم براد بيت مصمم على خطف الأنظار له بوسامته التى لم تهتز مع مرور السنوات وتخطيه حاجز الـ 56 عاما من عمره، حيث ظهر خلال أحدث جلسة تصوير جديدة له فى منتهى الشياكة المعتادة مع وسامته الذى اعتادها محبوه وجمهوره من كل أنحاء العالم بعدما نشرت المواقع العالمية أكثر من صورة له الذى التقطها لصالح دار أزياء شهيرة فى عالم الملابس.

  

 

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