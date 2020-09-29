شكرا لقرائتكم خبر عن "كل ما تكبر تحلى".. ليلى علوى ملكة جمال النجمات لم تتغير بمرور السنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطف النجمة الكبيرة ليلي علوي الأنظار بمجرد كشفها عن أي صورة جديدة لها بسبب إطلالتها المميزة، والتي تختارها بعناية وتزينها روحها المرحة والمحبة للحياة، كما احتفظت بجمالها بمرور السنوات فلا يمكن التفرقة بين صورها في الوقت الحالي وفي شبابها سوى بتغيرات بسيطة في قصة الشعر أو طريقة الملابس.



ليلي علوي



ليلي علوي

كما تحرص "تفاحة" السينما المصرية كما لقبها المخرج رأفت الميهي وفقا لتصريح لها، علي عمل جلسات تصوير متجددة من وقت لأخر لتشارك جمهورها بكل جديد لها، فهي تعد من أكثر النجمات تفاعلا علي مواقع التواصل الاجتماعي.



ليلي علوي (6)



ليلي علوي

وأخر جلسات ليلى علوي التي لاقت إعجاب الجميع بسبب ظهروها بمظهر ملائكي بفستان أبيض وحافية القدمين وسط الطبيعة أضفي عليها مظهر شبابي أنيق، حيث ظهرت فيها بإطلالة جذابة وعلقت ليلى علوي على جلسة التصوير قائلة: "عمركوا جرّبتوا تسلموا روحكم وجسمكم للطبيعة؟ جربتوا تستمتعوا بالنعم المجانية اللي ربنا حطّها بحكمة وحساب في كل حاجة حوالينا.. نعمة الهوا والخضرة والماية".



ليلي علوي (1)



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وأضافت ليلى علوى:" نعمة الرضا باللي ربنا قسمهولك أيّا كان..واحدة من متع حياتي وجزء كبير من راحتي النفسية إني أمشى حافية! بالذات على رملة أو في خضرة..إحساس مليان رضا واكتفاء..وتخلص من الطاقة السلبية..البسوا ألوان فاتحة ومبهجة زي الأبيض وامشوا حافيين .. المسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها واشكروا ربنا.



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وتنتظر النجمة ليلى علوي عرض فيلمها الجديد "التاريخ السرى لكوثر" الذي أقترب للخروج إلى النور بعد أن واجه مصير مجهول على مدار الفترة الماضية، حيث توقف العمل منذ أكثر من عام بسبب أزمات انتاجية رغم الانتهاء من 95 % فى أحداثه .

فيلم "التاريخ السرى لكوثر" بطولة ليلى علوى وزينة، ويشارك فى بطولته كل من محسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.



ليلي علوي