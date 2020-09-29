شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم خطفهم الموت قبل الانتهاء من تصوير أعمالهم.. منهم علاء ولى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب الموت نهاية مشوار فنى طويل لعدد من النجوم قبل استكمال آخر أعمالهم الفنية ، مما وضع صناع العمل فى مأزق بشأن استكمال تلك الأعمال، فيلجأ السيناريست إلى تغيير فى محتوى النص المكتوب أو اللجوء إلى استخدام دوبليير، فى السطور التالية أشهر النجوم الذين ودعوا دنيانا قبل استكمال أعمالهم .

علاء ولى الدين يرحل قبل استكمال "عربى تعريفة"

رحل الفنان علاء ولى الدين، وقام الراحل بتصوير عدد من مشاهد فيلمه الأخير "عربى تعريفه"، إلا أن القدر لم يمهله الوقت اللازم لاستكمال التصوير،. وعقب الوفاة تم وقف تصوير الفيلم لمدة 7 سنوات.

وروى المخرج عمرو عرفة، ذكريات جمعته بالفنان الراحل علاء ولى الدين، خلال تواجدهما فى آخر يوم من تصويرفيلم عربى تعريفه فى دولة البرازيل. وقال عرفة: " كان آخر يوم تصوير فى البرازيل و جريت على علاء أتصور معاه مع إنى عمرى ما طلبت من ممثل أثناء الشغل أتصور معاه و ربنا يعلم دى كانت آخر مرة ليا وله .. تانى يوم رجعنا مصر و حصل اللى حصل .. ألف رحمة و نور عليه ".

علاء ولى الدين

وائل نور يصور 90 % من شقة فيصل

الفنان وائل نور الذى تسببت وفاته فى صدمة للوسط الفنى ووقتها أثار موته المفاجئ أسئلة عديدة حول استكمال دوره فى مسلسل "شقة فيصل" وما إذا كان سيتم إلغاء دوره فى العمل أم سيقوم المخرج بالاستعانة بدوبلير لاستكمال المشاهد المتبقية، ووقتها خرج مؤلف المسلسل ليوضح حقيقة الأمر حيث قال إن الفنان وائل نور قام بتصوير 90%، من دوره فى المسلسل والمتبقى من المشاهد غير هام، حيث كانت مجرد إضافات وغير مؤثرة تماماً فى السياق الدرامي، وقام الفنان الراحل قبل وفاته بتصوير بداية ونهاية دوره ولم يستدع ذلك الاستعانة بدوبلير.

وائل نور

تغييرات فى سيناريو "كلام على ورق" بعد رحيل حسين الإمام

أثار رحيل الفنان حسين الإمام بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة كبيرة وصدمة لفريق عمل مسلسل "كلام على ورق" الذى كان أحد أبطاله الرئيسيين، وترك الفنان الراحل وراءه 58 مشهداً معلقاً، وهذا ما أوقع أسرة العمل فى أزمة حقيقية حينها، إلا أن المخرج استطاع تدبير الموقف، ونجح فى تعديل سيناريو المسلسل، حيث كان يجسد فى العمل شخصية محورية فى العمل.

حسين الإمام

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ممدوح عبد العليم يرحل قبل الجزء السادس من "ليالى الحلمية"

نفس الحال بالنسبة صناع الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية"، حيث وجدوا أنفسهم فى ورطة ، بعد إعلان خبر وفاة الفنان ممدوح عبدالعليم، الذى كان من المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده ضمن أحداث العمل الرمضانى، وكانت الشخصية الذى سيجسدها الفنان الراحل من الأعمدة الرئيسية فى الأحداث.

ممدوح عبد العليم

حذف مشاهد فى حارة اليهود بعد وفاة سامى العدل

رحل الفنان سامى العدل عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد أزمة صحية ألمت به، حيث تم إيداعه فى العناية المركزة، ليضطر مخرج مسلسل "حارة اليهود" لحذف المشاهد المتبقية له بسبب عدم قدرته على استكمال التصوير، كما انه رحل ايضا قبل متابعة المسلسل الآخر الذى شارك فيه وهو "بين السرايات" والتى عرض فى السباق الرمضانى 2015.

سامى العدل

صلاح قابيل.. ورحل المعلم سماحة

توفى صلاح قابيل فى عام 1992، وذلك أثناء تصوير مسلسل ليالى الحلمية، حيث كان يجسد دور المعلم سماحة، ما اضطر أسامة أنور عكاشة مؤلف المسلسل إلى إنهاء الشخصية، التى كان يلعبها صلاح قابيل، كما أنه توفى قبل أن يستكمل دوره فى مسلسسل ذئاب الجبل وتم استبداله بالفنان عبد الله غيث الذى توفى أيضا أثناء تصوير المسلسل وتم ترشيح الفنان نبيل الحلفاوى لاستكمال الدور ولكنه رفض فاضطر الكاتب الكبير محمد صفاء عامر مؤلف المسلسل لتعديل الأحداث حتى يستكمل التصوير.

صلاح قابيل

وفاة عبد الله غيث أثناء تصوير ذئاب الجبل

توفى الفنان القدير عبد الله غيث أثناء تصوير مسلسل «ذئاب الجبل» عن عمر ناهز الـ63 عامًا، ولم يجد فريق العمل بديلا له لاستكمال الدور، فتم تغيير أحداث المسلسل، لكى تتناسب مع غياب عبد لله غيث عن العمل.

عبد الله غيث