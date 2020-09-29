شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر وسميرة سعيد فى برنامج لاكتشاف المواهب فوق الـ 60 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد طول غياب تقرر بدء عرض حلقات الموسم الأول من برنامج The Voice Senior "مواهب فوق الستين" فى السابع من أكتوبر المقبل بعد عدة تأجيلات كثيرة امتدت لأكثر من 10 أشهر ،بسبب الأحداث التى مرت بها لبنان على مدار الأشهر الماضية.

وكتبت الصفحة الخاصة بالبرنامج :"لأول مرة بالوطن العربى مواهب فوق الستين فى The Voice Senior كونوا على الموعد ابتداءً من 7 أكتوبر .

وسيكون هناك تغيير في يوم عرض البرنامج، اعتاد الجمهور على عرض برنامج The Voice وThe Voice Kids يوم السبت، لكن الأمر سيكون مختلفا مع The Voice Senior الذي تحدد له أن يعرض الأربعاء من كل أسبوع".

يذكر أن The Voice Senior هو برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب الغنائية لفوق الـ 60 عاما، ويشارك في لجنة تحكيمه كل من الفنان الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بمصر، والفنان ملحم زين والمطربة المغربية سميرة سعيد والمطربة اللبنانية نجوى كرم.

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البرنامج قد انطلق تصويره بالفعل فى بداية العام الحالى، وتأجل عرضه كثيرا بسبب أحداث لبنان، وانطلق تصويره بمرحلة "الصوت وبس"، التي تتكون من حلقتين فقط، ويطل فيها المشاركون من جميع أنحاء الوطن العربي كي يقدموا أصواتهم رغبة في التفات أحد المدربين لهم.

ويستطيع كل مدرب أن يضم أربعة أصوات إلى فريقه، يتمكن من ضم اثنين منهم لمرحلة النهائيات، حيث يغني كل متسابق أغنية منفردة وصولا إلى الحلقة الأخيرة التي تنتهي بتتويج الفائز بلقب الموسم الأول من البرنامج.